Lecce: Emiliano, Regione Puglia parte civile in processo tentato omicidio gay (2)

- Quindi il presidente della Regione ha aggiunto: "Desidero che la vittima, un uomo di 43 anni da quanto si apprende dalla stampa, sappia che la Regione Puglia è al suo fianco e che ho dato mandato all'avvocatura regionale di avviare l'iter per costituirci parte civile. Un segno di rifiuto della violenza omotransofobica che non troverà in Puglia nessuna sponda. Come non la troveranno quelli che seminano odio ogni giorno. Abbiamo approvato con la giunta regionale un disegno di legge contro l'omotransfobia che operi sul piano formativo ed educativo per contrastare pregiudizi e odio. È importante che quel testo diventi al più presto legge regionale". (Ren)