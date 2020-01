Tunisia: premier designato Jemli, la squadra di governo è stata scelta sulla base delle competenze (3)

- Nel suo intervento, Jemli ha sottolineato che la Tunisia ha un importante potenziale umano che le garantisce la riuscita nei progetti previsti. Inoltre, la nuova squadra di governo lavorerà instancabilmente per raggiungere la stabilità economica e sociale. “Non abbiamo altra scelta che la riuscita”, ha dichiarato Jemli, spiegando che di fronte a una situazione economica e finanziaria difficile bisogna velocizzare le riforme per proteggere gli interessi della Tunisia e dei suoi cittadini, nel quadro della coesione sociale. Per rafforzare l’intervento dello Stato in ambito sociale, Jemli ha suggerito di creare un fondo sociale per combattere la povertà con un contributo statale di circa 200 milioni di dinari (circa 63 milioni di euro). (segue) (Tut)