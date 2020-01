Tunisia: premier designato Jemli, la squadra di governo è stata scelta sulla base delle competenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, nell’ambito del sostegno alle classi meno abbienti, Jemli ha sottolineato la necessità di riformare con urgenza il sistema di sicurezza sociale, garantendo un sostegno minimo da parte dello Stato. Per quanto riguarda il settore economico, Jemli ha evidenziato l’importanza di ripristinare la fiducia degli investitori e di istituire un meccanismo che consente al governo di approvare progetti di investimento con decreti governativi e abbreviare i termini. La Tunisia, ha proseguito, è chiamata a completare la sua transizione e gettare le basi della seconda repubblica, ed è urgente completare l’istituzione degli organi costituzionali. Infine, Jemli ha espresso preoccupazione per la situazione in Libia, sottolineando l’impegno negli sforzi per far prevalere il buonsenso tra le fazioni libiche. (Tut)