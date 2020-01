Libia: Nencini (Psi), costituire forza di pace sotto comando italiano

- "Costituire una Forza di interposizione di pace in Libia sotto comando italiano (come in Libano nel 2006), meglio se a seguito di risoluzione dell'Onu. Si tratterebbero di forze europee con in testa l'Italia con regole d'ingaggio precise e circoscritte: mettere fine alla guerra, proteggere i civili, evitare la ripresa del terrorismo, controllare il flusso migranti". Lo afferma in una nota il senatore del Psi, Riccardo Nencini, che aggiunge: "L'iniziativa consentirebbe all'Italia di riprendere centralità nel Mediterraneo soprattutto dopo l'incidente diplomatico di ieri".(Com)