Scuola: al via domani l'anno formativo di Assonidi (Confcommercio Milano)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte domani l'anno formativo di Assonidi con un incontro nella sede di Confcommercio dedicato ai "Bambini altamente sensibili", a cui parteciperanno oltre 450 tra educatrici, educatori e titolari di asili nido e scuole d'infanzia privati. "L'appuntamento di domani, come tutti i successivi che Assonidi promuoverà quest'anno – spiega in una nota il direttore di Assonidi (Confcommercio Milano) Paolo Uniti - vedono il bambino al centro dell'attenzione con una grande adesione da parte degli staff educativi". Per la prima parte dell'anno l'associazione degli asili nido e scuole d'infanzia privati ha già in programma quattro corsi di formazione infrasettimanali alla Scuola Superiore (ente formativo della Confcommercio milanese) in viale Murillo 17. Il primo, di venti ore a partire da giovedì 23 gennaio, s'intitola "Tu ti fidi di me?" ed è incentrato sul dialogo con le famiglie. Dal 4 febbraio parte invece il percorso formativo "Il corpo che sogna, l'emozione prende forma", mentre nel mese di marzo sono in programma i corsi "Prendersi cura attraverso la voce" e "prendersi cura di bambini piccoli al nido". A questi si aggiungono altri tre appuntamenti il sabato in Confocommercio Milano: "Un nido a sei zampe. La pet education all'asilo nido", in programma il 15 febbraio; "Ascoltiamo! La musica basta a se stessa", il 21 marzo; "Storytelling al nido: lettura dialogica in inglese per bambini dai 3 mesi ai 3 anni", il 18 aprile.(com)