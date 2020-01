Speciale energia: Serbia, ministro Antic esclude ipotesi aumento carburanti

- Il ministro dell'Energia serbo, Aleksandar Antic, ha escluso la possibilità di un aumento del prezzo dei carburanti nel paese a seguito della crisi fra Stati Uniti e Iran. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Antic ha aggiunto che anche i costi per il riscaldamento abitativo non subiranno apprezzamenti. “Non abbiamo motivo di prevedere un aumento dei prezzi dei derivati dal petrolio o di altri prodotti energetici”, ha detto Antic, aggiungendo che le riserve di gas detenute dalla Serbia nel deposito di stoccaggio di Banatski Dvor superano i 500 milioni di metri cubi. (Seb)