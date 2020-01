Speciale energia: Libia, concluso ad Algeri il tour del ministro Di Maio, crisi libica filo conduttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso ieri ad Algeri il tour del ministro degli Esteri dell’Italia, Luigi Di Maio, che in tre giornate dense di incontri ha fatto tappa a Bruxelles, Istanbul e il Cairo con un unico filo conduttore: la risoluzione della crisi libica, considerata ormai una questione di sicurezza nazionale per il governo di Roma. Il viaggio del capo della diplomazia italiana è iniziato martedì 7 gennaio a Bruxelles, dove si è svolta una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri di Italia, Francia (Jean-Yves Le Drian), Germania (Heiko Maas) e Regno Unito (Dominic Raab) insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. I cinque rappresentanti della diplomazia europea avrebbero dovuto in realtà recarsi a Tripoli e a Bengasi per incontrare il capo del Consiglio presidenziale di Tripoli, Fayez al Sarraj, e il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ma non c’erano i presupposti di sicurezza per la missione, in particolare dopo il raid aereo che il 5 gennaio ha compiuto una strage di cadetti dell’Accademia militare di Tripoli. "Tutti i membri della comunità internazionale devono rispettare e far rispettare rigorosamente l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite", ha detto Borrell dopo il mini-vertice. L’incontro, tenutosi su iniziativa dell’Italia, potrebbe essere propedeutico allo sblocco della missione navale Eu Navfor Med, l’operazione lanciata nel maggio 2015 e recentemente estesa fino al marzo 2020, ma ancora senza navi in mare. Dopo la riunione di Bruxelles Di Maio si è recato a Istanbul dove ha incontrato nella serata del 7 gennaio l'omologo turco Mevlut Cavusoglu. La Turchia è - insieme alla Russia - una delle potenze maggiormente coinvolte in Libia, in particolare dopo l'approvazione, da parte della Grande assemblea nazionale della Turchia (parlamento monocamerale turco), di una mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il dispiegamento di un anno, con possibilità di proroga, si basa sul memorandum d’intesa relativo alla cooperazione militare sottoscritto lo scorso 27 novembre a Istanbul. I dettagli dell’impegno delle forze turche in Libia non sono stati rivelati. Tuttavia, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, circa migliaio i combattenti siriani filo-turchi sarebbero stati inviati dalle autorità turche in Libia per difendere la capitale, Tripoli, dall'offensiva delle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). L’incontro con Cavusoglu è avvenuto peraltro alla vigilia del vertice tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l’omologo russo Vladimir Putin: in quest'ultimo incontro è stato auspicato un cessate il fuoco tra tutte le parti libiche a partire dal 12 gennaio. (Asc)