Speciale energia: Guyana, Banca mondiale stima crescita Pil nel 2020 all'86,7 per cento

- La Banca mondiale (Bm) ha rivisto al rialzo le proiezioni sulla crescita dell'economia del Guyana nel 2020, portandole all'86,7 per cento, il 53,2 per cento in più rispetto a quanto stimato nel giugno 2019. E' quanto si legge nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale" diffuso mercoledì, nel quale si sottolinea che "la forte accelerazione dell'economia del paese è principalmente dovuta allo sviluppo nella produzione di petrolio offshore", a seguito della scoperta di enormi giacimenti di greggio. Per il 2021 l'istituto finanziario prevede una crescita del 10,5 per cento, il 12,4 per cento in meno rispetto a quanto stimato in precedenza. Quanto all'anno appena concluso, la stima di crescita del Pil da parte della Bm è del 4,5 per cento, lo 0,1 rispetto a quanto stimato a giugno 2019. Nel suo complesso, si legge nel rapporto, l'economia della regione dell'America latina e dei Caraibi ha subito nel 2019 un sensibile rallentamento, attestandosi a una media dello 0,8 per cento. La Banca mondiale segnala un calo di 8 decimi di punto rispetto alle previsioni elaborate a giugno scorso. La regione è stata penalizzata da fattori di debolezza nelle economie più potenti, dalla minore attività del commercio mondiale e dai disordini sociali registrati in diversi paesi. Più ottimistica la stima sul 2020, anno in cui l'America latina potrebbe registrare una crescita media dell'1,8 per cento, comunque in calo di 8 decimi sulle previsioni fatte a giugno 2019. La ripresa è legata soprattutto alle aspettative di rilancio delle condizioni di investimento in Brasile, all'attenuarsi delle incertezze politiche in Messico e delle turbolenze finanziarie in Argentina. L'istituto avverte comunque che la crescita, spinta fino a 2,4 per cento nel 2021, non è sufficiente a colmare il crescente divario in termini di reddito pro capite tra alcune economie più avanzate e le altre. Quanto alle sotto regioni, l'America del Sud dovrebbe chiudere il 2019 con una crescita media dello 0,9 per cento, 0,7 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di giugno scorso, per spingersi all'1,9 per cento nel 2020 (-0,7 sulle previsioni precedenti). L'America centrale chiude il 2019 con un incremento del 2,5 per cento (-0,6 per cento) e si prepara a una crescita del 3,0 per cento nel 2020 (-0,4 per cento). I Caraibi lasciano il 2019 con una crescita media del 3,8 per cento, in linea con le previsioni del giugno scorso, e possono arrivare fino al 5,6 per cento nel 2020, a un livello addirittura superiore di 1,1 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. (Was)