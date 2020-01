Speciale energia: Francia, il piano Hercules di Edf sarà finalizzato questa estate

- Il progetto del gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) ribattezzato “Hercules” sarà finalizzato nell'estate del 2020. Lo riferisce il quotidiano francese “La Tribune", riportando una notizia data da un dirigente di Edf. Il piano prevede una separazione delle attività dell'azienda. La società vuole inserire le attività riguardanti il nucleare in un'entità ribattezzata “Edf Blu” e quelle sulle energie rinnovabili in “Edf Verde”. Uno schema contestato dai sindacati, che considerano il progetto come uno “smembramento” dell'azienda. (Res)