Speciale energia: Algeria, Sonatrach, domate le fiamme nel pozzo di gas nel sud

- La Società nazionale algerina degli idrocarburi (Sonatrach) ha annunciato di aver domato le fiamme dell’enorme incendio che ha colpito un pozzo di gas a Hassi Messaoud, nel sud del paese. Lo ha reso noto la stessa azienda, che il 9 gennaio ha istituito una cellula di crisi per seguire l’evolversi della situazione. Il pozzo Om75 aveva preso fuoco ieri mattina. L’amministratore delegato di Sonatrach, Eddine Chikhi, si è recato personalmente nel luogo dove è divampato l’incendio e ha incontrato i tecnici intervenuti che gli hanno illustrato il quadro della situazione. Il numero uno di Sonatrach si è recato anche presso la base di Elhayat Irara, dove incontrerà gli ingegneri e i tecnici dell’ufficio regionale di Sonatrach ad Hassi Messaoud. L’incendio è divampato in seguito a una perdita di gas lo scorso 2 gennaio in un pozzo di Hassi Messaoud. (Ala)