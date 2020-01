Russia: ministero Esteri manda indietro lettera protesta Ucraina su visita Putin in Crimea

- La Russia ha inviato indietro la lettera di protesta dell’Ucraina in merito alla recente visita del presidente Vladimir Putin in Crimea. Il dicastero degli Esteri russo ha specificato di non aver nemmeno preso in considerazione il testo della lettera, “perché non ci sarebbero basi per protestare”. Nella giornata di giovedì Putin si è recato nel territorio della Crimea per supervisionare le manovre militari congiunte della Flotta russa del Mar Nero e del Nord, a bordo dell’incrociatore Maresciallo Ustinov. In seguito a questa visita, il ministero dell’Interno ucraino ha inviato a Mosca una lettera di protesta. “Il dicastero degli Esteri russo ha rinviato indietro la missiva all’Ucraina senza studiarne il contenuto, dal momento che non sussistono le basi per una protesta. Il presidente russo e gli altri funzionari non sono tenuti a coordinare le loro visite sul territorio russo con governi stranieri, e questo riguarda la Crimea e la città di Sebastopoli”, si legge nella nota della diplomazia di Mosca. (Rum)