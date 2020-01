Industria: Lucaselli (Fd'I), condizioni critiche economia

- Il livello della produzione industriale calcolato sul periodo gennaio-novembre 2019 conferma "le condizioni critiche dell'economia italiana". Lo sostiene la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. "Il segno meno di mesi che si continuano a perdere senza politiche in grado di risollevare la domanda - spiega -. Monopolizzata, dal movimento 5 stelle in entrambi i governi che si sono succeduti nel periodo di riferimento. Senza un rilancio infrastrutturale ed una seria aggressione alla morsa fiscale è difficile che il comparto possa ripartire. Gli interventi approvati con la manovra si riveleranno del tutto insufficienti", conclude. (Com)