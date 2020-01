Iran: ministro Esteri francese, Teheran potrebbe ottenere arma nucleare entro uno o due anni

- L'Iran potrebbe ottenere l’arma nucleare entro uno o due anni se proseguirà la violazione del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) sottoscritto nel 2015. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian in un’intervista rilasciata all’emittente “Rtl” a margine del Consiglio affari esteri dell’Unione europea in corso a Bruxelles. "Se continuano a violare l'accordo di Vienna, allora sì, entro un periodo di tempo abbastanza breve, tra uno e due anni, potrebbero avere accesso all’arma nucleare” ha dichiarato Le Drian. A partire dallo scorso maggio, l’Iran ha progressivamente ridotto i propri impegni all’interno dell’accordo sul nucleare da cui gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale nel 2018. In una riunione di emergenza, i ministri degli esteri dell'Ue, a cui si unirà il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, discuteranno oggi della crisi in corso tra Stati Uniti e Iran a seguito dell’uccisione del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, e degli attacchi missilistici di Teheran contro i militari statunitensi ospitati nelle basi irachene.(Res)