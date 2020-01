Scuola: Ruffino (FI), stop emergenza insegnanti sostegno, ragazzi disabili siano priorità

- "Nel sistema scolastico italiano, tra le tante carenze che andrebbero celermente superate, esiste una vera e propria emergenza che riguarda la precarietà degli insegnanti di sostegno, situazione che, per ovvie ragioni, si ripercuote negativamente anche sugli studenti che ne usufruiscono e sulle loro famiglie". Lo afferma, in una nota, Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia. "L'instabilità lavorativa riguarda il 49 per cento dei docenti - nelle regioni settentrionali si arriva fino al 62 per cento - dedicati agli studenti più fragili, rispetto al 29 per cento del 2015-16. Uno scenario davvero inaccettabile che andrebbe sanato al più presto. I nostri ragazzi disabili dovrebbero essere la priorità per il sistema scolastico nazionale, invece pare siano trattati come l'ultima ruota del carro. Davvero assurdo". (Com)