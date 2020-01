Disabilità: Mammì (M5s), Lombardia riscriva piano per non autosufficienza 2019/20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì in un'interrogazione all'assessore al Welfare Giulio Gallera, che sarà discussa nel Consiglio regionale di martedì 14 gennaio, chiede: "La Lombardia deve immediatamente riscrivere il piano per la non autosufficienza 2019-2021. È incoerente e crea difficoltà alle persone con disabilità gravi o gravissime". Per Mammì "va riaperto il tavolo di confronto istituzionale con le associazioni, anche, in sede di commissione. La nuova delibera regionale, del 23 dicembre scorso, a fronte di un aumento delle risorse stanziate dal nostro governo peggiora la distribuzione delle risorse alle persone con disabilità. È esattamente l'opposto di quello che intendiamo per sostegno alla vita indipendente e alle famiglie che assistono quotidianamente e mantengono la persona con disabilità nel proprio contesto di vita, anche con l'aiuto di caregiver". "Le modifiche penalizzano sia la persona disabile sia chi se ne prende cura e sono oltre che inaccettabili dal punto di vista etico, inumane. Mi auguro che l'assessore Gallera e l'assessore Bolognini diano prova di maggior sensibilità a questi temi, la delibera sulla non autosufficienza di dicembre non doveva nemmeno essere immaginata", conclude Mammì. (com)