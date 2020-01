Latina: Mirabelli (Pd), audiremo Prestipino su rapporti mafia-politica

- A fine mese il procuratore Prestipino sarà audito in commissione antimafia sul tema mafia-politica a Latina. A dirlo il vicepresidente dei senatori Pd e capogruppo in commissione antimafia, Franco Mirabelli, nel corso della conferenza stampa dal titolo "Parlateci della mafia", sull'inchiesta "Alba Pontina", presso la sede nazionale del partito al Nazareno. "Il Pd fa la lotta alla mafia davvero e denuncia da tempo la presenza di associazioni criminali a Latina - ha detto Mirabelli - Il problema è cosa dice chi in questi anni ha governato Latina senza reagire di fronte a una presenza criminale che ormai da tempo la magistratura ha disvelato e oggi cosa dice chi governa Latina e chi oggi è coinvolto con la partecipazione dei propri esponenti nelle vicende di cui parlano i pentiti. Io penso - ha sottolineato Mirabelli - che chi vuole governare un Paese deve prendere le distanze dalla mafia sempre, anche quando ci sono esponenti del proprio partito sfiorati dai sospetti. Il quadro che è emerso dall'inchiesta è di una criminalità organizzata forte, invasiva, che ha condizionato ordini professionali, commercio, tutti i gangli della società civile. E lo ha fatto con metodi mafiosi, con una capacità di violenza e intimidazioni che non ha molti paragoni. Noi - ha detto ancora Mirabelli - non vogliamo essere giustizialisti, però pensiamo che un partito politico, quando ci sono personaggi di quel peso coinvolti dalle dichiarazioni dei pentiti, pentiti la cui affidabilità è stata riconosciuta da sentenze passate in giudicato in rito abbreviato. Quando pentiti fanno quelle ipotesi, che sono anche ipotesi di reato che spetta alla magistratura verificare, non possono stare zitti, non possono non prendere le distanze. Si parla di lotta alla mafia e non si può guardare in faccia nessuno. Non si può difendere qualcuno perché sta dalla tua parte, non ci possono essere ombre rispetto al fatto - ha concluso Mirabelli - che persone che gestiscono, governano e stanno nella vita pubblica abbiamo rapporti con la criminalità organizzata".(Rer)