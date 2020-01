Difesa: Esercito, a Lecce arriva il reggimento “Cavalleggeri di Lodi" (2)

- La cerimonia è poi proseguita con la resa degli onori allo Stendardo del reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15mo), decorato con tre Medaglie d’Argento al Valor Militare e con una Medaglia di Bronzo al Valor Civile, con la lettura della formula di riconoscimento da parte del Comandante di reggimento: “Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Soldati, in nome del Capo dello Stato voi riconoscerete lo Stendardo del reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15mo) quale vostro Stendardo”. Il generale di corpo d’armata Rosario Castellano ha consegnato le nuove mostrine e il copricapo con il nuovo fregio al Comandante di reggimento che ha così ufficialmente ereditato, a nome di tutte le donne e uomini che costituiscono l’Unità, le tradizioni, lo stemma araldico e il motto “Lodi s’immola”. Presenti alla cerimonia il prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, il questore, il sindaco del capoluogo salentino con il gonfalone della città e numerose Autorità politiche, religiose, militari, nonché i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Hanno presenziato anche gli ultimi Comandanti del Cavalleggeri di Lodi che hanno assistito nella cerimonia del 29 ottobre 1995 in Lenta all’ultima “Carica” e allo scioglimento del reggimento. Questo passaggio di specialità rientra nel processo, messo in atto dall'Esercito italiano, finalizzato all’inserimento della componente esplorante all’interno delle Brigate di manovra pluriarma. (Com)