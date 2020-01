Speciale energia: Germania, aumentano stazioni rifornimento auto elettriche, +50 per cento

- Nel 2019, le stazioni di rifornimento pubbliche per le auto elettriche in Germania hanno sperimentato un incremento di circa il 50 per cento su base annua, per un totale di 24 mila unità. È quanto si apprende da un rapporto dell'Associazione federale delle imprese dell'energia e dell'acqua (Bdew), che il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” afferma di aver visionato. L'aumento dei punti di ricarica per le auto elettriche è “certamente un progresso significativo” per la Germania, seppure permangano “notevoli differenze” tra i Laender, così come tra grandi città, aree metropolitane e centri rurali. Secondo il Bdew, è Monaco di Baviera la città con più stazioni di ricarica, pari a 1.103. Seguono Amburgo (1.070), Berlino (974), Stoccarda (405), Duesseldorf (225) e Lipsia (215). Per quanto riguarda i Laender, la Baviera è in vantaggio assoluto con 5.656 punti di ricarica accessibili al pubblico. Vengono poi il Baden-Wuerttemberg (4.094) e la Renania settentrionale-Vestfalia (3.880). (Res)