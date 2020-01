Speciale energia: Usa, Trump procede in deregolamentazione normative ambientali

- Il governo degli Stati Uniti guidato dal presidente Donald Trump ha annunciato nuove modifiche alla legge sulla protezione ambientale, in vigore nel paese da 50 anni, con l'obiettivo di velocizzare la realizzazione di infrastrutture energetiche. Ne parla oggi il quotidiano spagnolo "El Pais", sottolineando che l'iniziativa è la più importante opera di deregolamentazione attuata finora dall'amministrazione Trump in campo ambientale. Le modifiche annunciate ridurranno i requisiti degli studi ambientali necessari a far convalidare progetti di grandi infrastrutture, e intendono accelerare come detto progetti di infrastrutture minerarie, energetiche, in particolare la realizzazione di gasdotti. L'iniziativa sferra un altro colpo alla normativa di protezione ambientale, dopo la riduzione dei limiti inquinanti delle automobili. (Res)