Speciale energia: Diga rinascita, conclusa senza accordo riunione ad Addis Abeba

- Si è conclusa senza alcun accordo ad Addis Abeba la quarta riunione trilaterale tra i ministri delle Risorse idriche di Etiopia, Sudan ed Egitto sul riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferiscono fonti vicine ai colloqui citate dall’emittente etiope “Fbc”, secondo cui nel corso della riunione di due giorni la parte egiziana ha presentato una nuova proposta che chiede all'Etiopia di riempire la diga in un periodo di tempo compreso fra i 12 e i 21 anni e di compensare il deficit cumulativo dell'acqua del Nilo utilizzata per il riempimento della diga, proposta ritenuta “inaccettabile” dalla controparte etiope. L'Etiopia, da parte sua, ha proposto un piano di riempimento basato in un arco di tempo compreso fra i quattro e i sette anni e l’adozione di misure di mitigazione nell'incidenza di siccità prolungata durante il periodo di riempimento e di funzionamento della diga. Secondo quanto riferito al termine della riunione dal ministro etiope Seleshi Bekele, l'insistenza della delegazione egiziana sull'accettazione dell'intera proposta ha vietato il raggiungimento di un accordo. Le tre parti si incontreranno nuovamente a Washington lunedì prossimo, 13 gennaio, per finalizzare il loro accordo. Se questo non verrà raggiunto entro il 15 gennaio, termine ultimo stabilito per un accordo finale, le parti invocheranno l'articolo 10 della Dichiarazione di principi del 2015, in base alla quale “se le parti coinvolte non riescono a risolvere la controversia attraverso colloqui o negoziati, possono chiedere la mediazione o sottoporre la questione ai loro capi di Stato o ai primi ministri”. La diga, che sarà costruita dall’italiana Salini, è attualmente in fase di costruzione vicino al confine occidentale dell’Etiopia con il Sudan e una volta completata sarà la più grande dell’Africa, con un costo complessivo stimato di 4 miliardi di dollari, una capacità di 6.450 megawatt (Mw) per un volume totale di 74 mila metri cubi. I colloqui sulla realizzazione del grande progetto di infrastruttura che coinvolge Addis Abeba, Il Cairo e Khartum sono in fase di stallo dopo che l'Egitto ha chiesto di ottenere un periodo di riempimento della diga di cinque anni anziché di tre come proposto dall'Etiopia, una decisione che influenzerebbe fortemente la quota dell'Egitto nell'acqua del Nilo. Secondo Il Cairo, inoltre, Addis Abeba avrebbe rifiutato una richiesta egiziana di includere una quarta parte (oltre a Egitto, Etiopia e Sudan) come mediatore. Quest’ultimo, stando alle parole di Shoukry, potrebbe essere proprio la Russia. (Res)