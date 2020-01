Speciale energia: Terna in apertura di seduta raggiunge capitalizzazione record di 12 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna in apertura di seduta viaggia sui nuovi massimi storici, raggiungendo la capitalizzazione record di oltre 12 miliardi di euro. Secondo quanto riferito in una nota dell’azienda, il broker statunitense Bank of America ha confermato la raccomandazione "Buy" sul titolo, incrementando il target price di 80 centesimi di euro, da 5,7 a 6,5 euro per azione. (Res)