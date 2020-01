Speciale energia: Ue, commissario Simson ad Abu Dhabi per assemblea Irena

- Domani e domenica, il commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson, andrà ad Abu Dhabi per partecipare alla decima sessione dell'Assemblea della Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena). Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che il commissario terrà una serie di incontri bilaterali con partner regionali e globali per discutere dell'attuale situazione geopolitica nella regione e degli impatti sulla sicurezza energetica. L'Assemblea dell'Irena riunirà capi di Stato e di governo, ministri dell'energia e capi di organizzazioni internazionali e regionali, enti pubblici e privati e rappresentanti della società civile. L'obiettivo principale dell'Assemblea è intensificare gli sforzi globali per distribuire energia rinnovabile e discutere del loro impatto sulla trasformazione energetica e lo sviluppo sostenibile. La Commissione ha sottolineato che l'evento mette in contatto politici, esperti e innovatori di tutto il mondo per imparare gli uni dagli altri e condividere le migliori pratiche ed esperienze su questioni di interesse comune. Kadri Simson terrà un discorso di apertura all'intera Assemblea e parteciperà a una tavola rotonda ministeriale sull'idrogeno verde sabato. La sera parteciperà a una cena ministeriale. Domenica il commissario parteciperà a una discussione del Consiglio atlantico sulla geopolitica e la sicurezza energetica e incontrerà i giovani leader per discutere del Green Deal europeo. (Beb)