Galleria Giovanni XXIII: D'Amato, transitano oltre 2mila mezzi soccorso al mese, preoccupato da chiusura

- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota stampa, si dice "seriamente preoccupato per le ripercussioni sulla rete dell'emergenza-urgenza che produrrà la chiusura della Galleria Giovanni XXIII". "Ogni mese - spiega D'Amato - transitano in quel tratto oltre 2 mila mezzi di soccorso diretti verso ospedali (policlinico Gemelli, San Filippo Neri e Cristo Re) che sono hub nella rete dell'emergenza in tutte le attività tempo-dipendenti (trauma, ictus, infarto, perinatale) in cui il fattore tempo è determinante per la vita delle persone. Ad oggi nessuna comunicazione ufficiale sulla viabilità alternativa funzionale è stata rappresentata all'Ares 118". (Com)