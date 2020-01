Romania: leader Unione Salvate Romania, le elezioni anticipate sono l'unica soluzione per una maggioranza riformista

- Le elezioni anticipate sono l'unica soluzione che potrebbe portare alla creazione di una maggioranza riformista in parlamento a Bucarest, in maniera tale da riflettere il desiderio dei romeni di emergere rapidamente dall'attuale ambiguità. Lo ha detto il leader dell'Unione Salvate la Romania (Usr), Dan Barna, in un messaggio sulla sua pagina di Facebook. "Dalla metà dello scorso anno ho detto che, nell'attuale configurazione parlamentare, è impossibile costruire una maggioranza riformista. Pertanto le elezioni anticipate sono l'unica soluzione che può portare alla creazione di una tale maggioranza che rifletta il desiderio dei romeni di emergere rapidamente dall'attuale ambiguità. Accolgo con favore, in questo contesto, il fatto che il presidente e il primo ministro abbiano concordato sull'argomento e abbiano un'opinione comune con la nostra. La Romania ha urgente bisogno di un Parlamento che contribuisca al buon governo, senza ostacolarlo", ha scritto Barna. Il primo ministro Ludovic Orban ha annunciato oggi che lui e il presidente Klaus Iohannis hanno deciso che le elezioni anticipate sono la soluzione migliori per la Romania. (segue) (Rob)