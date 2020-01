Romania: leader Unione Salvate Romania, le elezioni anticipate sono l'unica soluzione per una maggioranza riformista (2)

- Secondo quanto dichiarato oggi da Orban in conferenza stampa, al termine di un incontro con il capo dello Stato, i cittadini romeni "hanno chiarito al referendum, alle elezioni per il Parlamento europeo, alle elezioni presidenziali, che non vogliono più il Partito socialdemocratico (Psd) al potere". Allo stato attuale, ha proseguito Orban, il parlamento romeno "è dominato dal Psd e funge da freno agli sforzi del presidente e del governo di mettere in atto la volontà del popolo". Per queste ragioni, "è assolutamente necessario che il potere ritorni al popolo e ai cittadini per scegliere i propri rappresentanti in modo che al parlamento vi sia un vero specchio delle attuali opzioni dei cittadini romeni che porteranno il paese nella giusta direzione", che avrà chiaramente una posizione euro-atlantica. (segue) (Rob)