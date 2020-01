Romania: leader Unione Salvate Romania, le elezioni anticipate sono l'unica soluzione per una maggioranza riformista (3)

- In questo modo, ha proseguito Orban, per la Romania sarà possibile "massimizzare i vantaggi dell'adesione all'Ue e consentire lo sviluppo economico basato su investimenti, crescita della produttività, competitività delle imprese, innovazione, ricerca e sfruttando al massimo tutte le opportunità esistenti". Il primo ministro non ha voluto approfondire la strategia per innescare elezioni anticipate. "Non vi rivelerò la strategia che abbiamo concordato. Troveremo sicuramente le migliori soluzioni per innescare le elezioni anticipate", ha affermato il capo del governo, spiegando poi che sarebbe meglio organizzare le elezioni anticipate contemporaneamente alle elezioni locali. (Rob)