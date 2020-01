Polonia: domani manifestazione a Varsavia contro "leggi bavaglio" magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a partire dalle 15 in piazza Krasinski a Varsavia prenderà il via una protesta della magistratura polacca. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni di categoria, tra le quali Iustitia e Themis, per manifestare contro le leggi promosse dal governo polacco per limitare la libertà di espressione dei giudici. "Ci rivolgiamo a voi oggi per coinvolgervi ancora una volta in azioni comuni: sostenete la marcia delle mille toghe", fanno appello gli organizzatori, che hanno proposto ai partecipanti di indossare o almeno portare con sé le loro toghe o di vestirsi di nero, di portare bandiere polacche e dell'Unione europea e di tapparsi la bocca simbolicamente con del nastro. La marcia partirà dalla sede della Corte suprema, passerà davanti al Sejm, e si arresterà davanti al Palazzo presidenziale. E' prevista la partecipazione non solo di magistrati polacchi, ma anche di giudici provenienti da tutta Europa, oltre a quella di manifestanti non togati. Tra di loro ha annunciato la sua partecipazione anche l'italiano Marco Cappato. "In Polonia è in gioco la libertà e lo Stato di diritto per tutti gli europei. Oggi e domani sono a Varsavia per marciare a fianco dei giudici minacciati dal Governo", ha scritto via Twitter. (Vap)