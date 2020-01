Credito: Nevi (FI), Bp Bari non venda sue quote a speculatori, Forza Italia in campo per evitarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi, in una nota invita il governo a "impedire che, nell'ambito del salvataggio della Banca popolare di Bari, essa venda sue quote di partecipazione (ad esempio nella Cassa di risparmio di Orvieto) ad autentici speculatori finanziari pur di 'fare cassa', ma che non avrebbero a cuore i dipendenti, le imprese, le famiglie del territorio, ma soprattutto quelle migliaia di risparmiatori orvietani che hanno subito, loro malgrado, la mala gestione della popolare di Bari vedendo pesantemente deprezzate le azioni che avevano acquistato dalla banca stessa, con un pesante depauperamento dei loro risparmi investiti. Forza Italia - continua il parlamentare - sarà in prima linea per evitare tutto ciò. A tal fine annuncio che oggi ho presentato un emendamento in tal senso. Le banche per noi sono uno strumento per fare sviluppo economico e generare posti di lavoro, e non certo per impoverire il territorio che ha già pesantemente pagato in termini di mala gestione della Banca popolare di Bari e non solo".(Com)