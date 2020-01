Infrastrutture: Serbia, prestiti da banche turche per rete stradale (2)

- La sezione autostradale Sremska Raca-Kuzmin fa parte del più ampio progetto di collegamento fra le capitali della Serbia e della Bosnia Erzegovina, la cosiddetta autostrada Belgrado-Sarajevo. L'inaugurazione del progetto è avvenuta in occasione della visita a Belgrado, lo scorso ottobre, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La visita ha assunto nella seconda giornata una dimensione più ampia e di carattere regionale con la riunione trilaterale in cui si è inclusa la Bosnia Erzegovina e con l'inaugurazione del progetto autostradale. Dopo la riunione i presidenti dei tre paesi si sono infatti recati a Sremska Raca per la cerimonia di inaugurazione dei lavori del primo tratto dell'autostrada. Il valore dell'investimento è di 250 milioni di euro e i lavori riguardano inizialmente le sezioni Bijeljina-Sremska Raca-Kuzmin e Pozega-Kotroman. (segue) (Seb)