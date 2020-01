Infrastrutture: Serbia, prestiti da banche turche per rete stradale (3)

- Prima della partenza per Sremska Raca il presidente serbo Vucic, in una conferenza stampa congiunta con i colleghi di Turchia e Bosnia, ha dichiarato che l'autostrada Belgrado-Sarajevo è destinata a collegare le persone in modo "incomparabilmente migliore" rispetto ad oggi. "Tutti i nostri progetti hanno l'obiettivo di collegare le persone. Per questo per noi è un progetto di grande importanza: le persone avranno la possibilità di comunicare fra di loro in modo incomparabilmente migliore", ha detto Vucic. (Seb)