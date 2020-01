Eventi Roma: locale "Muccassassina" compie 30 anni, al via le celebrazioni (2)

- "Muccassassina - dichiara Sebastiano Secci presidente del circolo Mario Mieli - negli anni non è stato solo un club, ma un punto di riferimento per la comunità Lgbt, un trampolino di lancio per tantissimi artisti, djs, performer e un luogo di sperimentazione dove le tendenze musicali andavano a braccetto con cultura del rispetto, con la richiesta di abbattimento dei pregiudizi". Questo venerdì sarà anche l'occasione per lanciare il nuovo concept party Life (a ballroom experience), che Muccasassina ospiterà nella main room, pensato dal direttore artistico Diego Longobrardi. La festa prende ispirazione dalle atmosfere delle ballroom, luoghi di incontro e sfide rese famose dalla serie Pose. Un gruppo di animazione formato da performers e ballerini, farà da cornice al dj Jean Philippe - dj Lil'Jean che varierà dalla techhouse alla ballroom music. La voce super "Fierce" del commentator d'Italia Chiara Bucciarelli guiderà i partecipanti. (Com)