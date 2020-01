Decreto Milleproroghe: Mandelli (FI), norma cannabis light va fermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, avverte che "come temevamo, la norma sulla cannabis light è uscita dalla porta per rientrare dalla finestra. Sventato il blitz della maggioranza a dicembre, infatti - spiega in una nota -, sembra che ne stia per arrivare un altro nel Milleproroghe". Quindi, Mandelli aggiunge: "Attraverso questo provvedimento, ormai diventato un calderone dove entra di tutto, si vuol far passare norme che intervengono in modo dirompente sulla salute e sul futuro dei più giovani. Continueremo a opporci con forza a qualsiasi misura che metta a repentaglio la salute dei cittadini incentivando il consumo di sostanze dannose".(Com)