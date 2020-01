Giustizia: Bernini (FI), su prescrizione Conte fa strame del diritto

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, sottolinea in una nota che "la mediazione di Conte sulla riforma della prescrizione cancella di fatto l’appello per chi viene condannato in primo grado. Una proposta non solo con evidenti profili di incostituzionalità, ma che non tiene conto delle statistiche secondo cui quasi la metà delle sentenze viene riformata proprio in appello. L’avvocato del popolo - continua la parlamentare - cancella così uno dei cardini del nostro diritto: la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Un assurdo giuridico, insomma. Vedremo se Partito democratico e Italia viva accetteranno anche questa ennesima barbarie".(Com)