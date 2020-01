Calabria: Rizzo, nessuna discarica sarà riaperta a Siderno (Rc)

- L’assessore regionale all’Ambiente della Regione Calabria, Antonella Rizzo, è intervenuto nel merito della vicenda riguardante la discarica di Siderno (Rc) per chiarire che si è trattato di "un grossolano equivoco che è sorto in merito alla procedura avviata, su istanza dell’Istituto Diocesano di Locri-Gerace, dal dipartimento regionale per regolarizzare il provvedimento di esproprio dei terreni su cui è ubicata la vecchia discarica, oramai esaurita, di località Tenda nel Comune di Siderno, la quale era stata autorizzata e utilizzata dall’Ufficio del commissario. L’allora commissario infatti, per l’utilizzo della discarica, emise un decreto di occupazione d’urgenza senza mai perfezionare la procedura di esproprio". "Nessuna discarica - ha garantito l'assessore - verrà perciò riaperta sul territorio di Siderno, anzi, si metteranno in regola le carte per assicurare il monitoraggio e il controllo della discarica esaurita". (Ren)