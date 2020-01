Rifiuti Roma: Brunetta (FI) a Costa, faccia chiarezza su operato Comune

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un’interpellanza al ministro dell’ambiente Sergio Costa, chiede “al governo di fare chiarezza e di vigilare sui comportamenti delle istituzioni preposte alla gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio e in Roma Capitale” e quindi di “superare la logica emergenziale attraverso un’ampia e approfondita pianificazione del ciclo di raccolta e smaltimento fondato sui principi di trasparenza, pubblicità e inclusione, in un contesto di economia circolare che riduca al minimo tecnologico gli abbancamenti in discarica”. Per Brunetta “la crisi della gestione dei rifiuti a Roma” è “artificialmente indotta per ragioni che poco hanno a che vedere con la mancanza di soluzioni” e “questa situazione di opacità politica nel Lazio favorisce non solo caos e illegalità, ma produce un insopportabile allarme sociale”. Pertanto, nell’interpellanza al ministro, il deputato di FI spiega che va “considerato che qualsiasi comportamento illegittimo di procurata emergenza si porrebbe al di fuori delle norme europee e delle leggi nazionali”.(Com)