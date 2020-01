Rifiuti Roma: Grancio (Dema), domani accanto a cittadini contro discarica Valle Galeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina di Dema Cristina Grancio domani, sabato 11 gennaio, scenderà in piazza al fianco dei cittadini della Valle Galeria. In una nota Grancio spiega che protesterà, "con i cittadini verso cui sono solidale, contro la scelta scellerata da parte della sindaca di infierire nuovamente su un quadrante della città che in passato ha già troppo pagato sulla questione dei rifiuti". Per Grancio "il rimpallo delle responsabilità tra Comune e Regione sulla questione rifiuti e l'incapacità della sindaca nella gestione delle società partecipate, ha portato al concepimento dell'ennesimo scempio le cui conseguenze, come sempre, ricadranno sulle spalle della comunità. Senza nessuna programmazione e senza il coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, invece di suddividere l'onere del conferimento delle frazioni finali dei rifiuti in molteplici siti più piccoli dislocati in zone differenti del territorio comunale, si è scelto di dare vita ad una nuova enorme discarica proprio nelle adiacenze della ex discarica di Malagrotta". Grancio conclude commentando: "Tutti i buoni propositi pre-elettorali del M5s, della sindaca Raggi e della sua giunta vengono sconfessati dalla decisione verticistica presa e finiscono seppelliti sotto un cumulo di rifiuti".(Com)