Giornalisti: Verna (Cnog), contro le minacce fiducia nell'impegno del ministero

- Una circolare ai prefetti per ribadire la necessità di prestare attenzione e di monitorare il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti è stata annunciata durante la riunione del Centro di coordinamento dalla ministra degli interni Lamorgese, che ha partecipato unitamente al viceministro Mauri e al capo della polizia Gabrielli all’incontro coi vertici della categoria svoltosi oggi al Viminale. Si è fatto il punto anche classificando i vari episodi sulle diverse casistiche di minacce sottolineando l’importanza della collaborazione tra giornalisti e forze dell’ordine per contrastare atteggiamenti che mettono a rischio il diritto del cittadino ad essere correttamente informato. Su richiesta del presidente del Cnog Carlo Verna, presente all’incontro insieme al segretario Guido D’Ubaldo, la ministra ha convenuto che la prossima riunione si svolga a Napoli, dove di recente si sono registrati numerosi eventi preoccupanti nei confronti dei giornalisti. In merito il presidente del Cnog, Carlo Verna, ha dichiarato: "La sensibilità e l’impegno consapevole messi in campo dalla compagine ministeriale guidata dalla ministra Lamorgese devono essere di conforto per tutti i giornalisti minacciati. Da parte mia esprimo gratitudine e fiducia". (Ren)