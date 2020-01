Trasporto aereo: Armenia, traffico passeggeri in aumento del 6 per cento il mese scorso

- Gli aeroporti di Erevan e Gyumri hanno servito un totale di 238.066 passeggeri lo scorso dicembre, registrando un incremento in termini di traffico pari al sei per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Lo si apprende dai dati diffusi dal gestore degli scali nel paese caucasico, Armenia International Airports Cjsc. Stando alle informazioni diffuse, un incremento pari a sei punti percentuali è stato riscontrato per l’aeroporto internazionale “Zvartnots” di Erevan, che ha servito 226.786 passeggeri a fronte dei 213.953 registrati nel dicembre del 2018. Per quanto riguarda invece l’aeroporto “Shirak” di Gyumri, il traffico passeggeri ha subito un aumento pari al 7,1 per cento.(Res)