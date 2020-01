Imprese: siglato a Milano accordo tra Confindustria e Confimprese per azione sinergica su temi strategici per sviluppo Paese

- È stato siglato oggi, alla sede di Assolombarda a Milano, il protocollo d’intesa tra Confindustria e Confimprese per un’azione sinergica nei confronti delle istituzioni con proposte sui temi fiscali, iniziativa privata, libera concorrenza, cultura industriale e commerciale. L’accordo è stato firmato dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e da Mario Resca, presidente Confimprese. “L’accordo tra Confindustria e Confimprese – dichiara Boccia – nasce dalla consapevolezza che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi e che oggi per rilanciare la crescita occorre un patto d’azione tra tutti i protagonisti dell’economia. La stessa logica abbracciata con responsabilità dai corpi intermedi ci auguriamo sia accolta dalla politica in ogni sua espressione e diventi dominante nel Paese”.L’evoluzione del quadro normativo interno ed europeo, dell’assetto politico-istituzionale e degli scenari di concorrenza internazionale stanno determinando nelle imprese italiane bisogni e aspettative di rappresentanza sempre più articolati, che richiedono l’attivazione di risposte innovative insieme a un’offerta qualificata di prestazioni di assistenza, consulenza e informazione.(segue) (Rem)