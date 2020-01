Imprese: siglato a Milano accordo tra Confindustria e Confimprese per azione sinergica su temi strategici per sviluppo Paese (2)

- “Il nostro mondo della distribuzione condivide le logiche industriali di Confindustria – spiega Mario Resca, presidente Confimprese –. La condivisione di istanze comuni a supporto della cultura imprenditoriale e dei valori del mercato e della concorrenza può generare una rappresentatività maggiormente percepita a vantaggio dell’intero sistema Paese. Serve una sola voce per dare messaggi univoci e coerenti al legislatore affinché l’industria italiana sia messa nelle condizioni di lavorare al meglio. L’universo Confimprese ha una rete distributiva con una media di circa 100 punti vendita ad associato e 5/10 risorse per singolo store. Apriamo mille negozi l’anno con una ricaduta occupazionale di 10mila nuovi assunti. Per questo è necessario valorizzare le filiere dalla produzione alla distribuzione: se vogliamo vendere bisogna produrre, il nostro interesse è quello delle imprese”. L’accordo segna il primo passo di un progetto di ampio respiro, che prevede l’organizzazione di tavoli di lavoro congiunti su temi di interesse trasversale e strategici per lo sviluppo del Paese. Tra i punti nodali dell’accordo, oltre ai tavoli di lavoro congiunti, anche quello di riconoscere a Confimprese la facoltà di rappresentare a Confindustria specifiche istanze su aspetti particolari per la progettazione di eventuali interventi coordinati, con un monitoraggio delle più rilevanti modifiche della normativa nazionale ed europea. Confindustria e Confimprese si incontreranno entro dicembre 2020 per verificare l'attuazione del protocollo e per condividere eventuali modifiche, avviando così una seconda fase di sperimentazione. Durante il suo intervento Resca ha sottolineato che: “Abbiamo già sperimentato sul campo che se le nostre imprese parlano con una voce sola riusciamo a farci ascoltare meglio: nei mesi scorsi infatti abbiamo contrastato insieme la chiusura domenicale dei centri commerciali, misura tanto dirigista quanto demagogica (non gradita nemmeno ai lavoratori cui verrebbe meno una quota importante del proprio stipendio) e abbiamo ottenuto che l’idea rientrasse, lasciando gli italiani liberi di utilizzare anche il week end per le proprie spese”. “Credo che il messaggio di coesione che stiamo dando oggi sia un segnale importante in un momento delicato per il Paese - ha concluso Resca - La nostra azione dei prossimi mesi sarà di forte stimolo all’esecutivo affinché riprenda con forza il tema delle misure per favorire la crescita, abbassare le tasse sulle imprese e sul lavoro e aiutare l’inclusione dei giovani”. (Rem)