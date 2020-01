Mediaset: cda ammette presenza Vivendi ad assemblea azionisti, ma esclude Simon Fiduciaria

- Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset riunitosi in data odierna di consentire a Vivendi (che detiene il 9,61 per cento del capitale sociale) l’accesso ai lavori assembleari e di opporsi alla richiesta di partecipazione di Simon Fiduciaria (che detiene19,19 per cento del capitale sociale) e di esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà inerenti. Lo comunica la stessa Mediaset in una nota diffusa oggi. L'assemblea di Mediaset è in corso per apportare modifiche allo Statuto di MFE (Media For Europe la holding olandese nella quale dovrebbero fondersi Mediaset e Mediaset Espana) e ai termini e alle condizioni delle azioni a voto speciale che verranno emesse nel contesto della fusione transfrontaliera e non comportano alcun effetto di natura patrimoniale o finanziaria per alcuna delle società partecipanti alla Fusione. La Fusione rappresenta, per Mediaset, una priorità. Su di essa, infatti, si basa il progetto di creare un gruppo pan-europeo nel settore dell'entertainment e dei media, con una posizione di leadership nei propri mercati di riferimento e una scala che gli permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa. (segue) (Com)