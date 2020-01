Mediaset: cda ammette presenza Vivendi ad assemblea azionisti, ma esclude Simon Fiduciaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota Mediaset ribadisce, che, a proprio giudizio, Vivendi ha acquistato, e detiene, la Partecipazione in violazione delle obbligazioni assunte a favore di Mediaset con il Contratto, e delle disposizioni di cui all’art. 43, comma 11, Tusmar, come accertato da AGCom con delibera 178/17/Cons, allo stato pienamente efficace". "Il Consiglio si legge nella nota - ha altresì preso atto delle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano in data 23 novembre 2018, successivamente confermata in sede di reclamo con provvedimento del 17 gennaio 2019, e in data 31 agosto 2019; del decreto emesso dal Tar Lazio in via monocratica in data 9 gennaio 2020 che ha respinto l’istanza cautelare con richiesta di misure monocratiche presentata da Vivendi in data 2 gennaio 2020 per la sospensione della delibera AGCom n. 178/17/Cons, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 gennaio 2020”. Il Consiglio, ferme restando le valutazioni sopra espresse e quindi senza pregiudizio dei propri diritti anche rispetto alla citata ordinanza del Tribunale di Milano del 31 agosto 2019, con specifico riferimento all’odierna Assemblea, ha deliberato a maggioranza con una astensione di non opporsi alla richiesta di Vivendi di esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, inerenti alla Partecipazione Vivendi. (Com)