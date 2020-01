India: diplomatici di quindici paesi in visita nel Kashmir (2)

- La stampa indiana aveva pubblicato nei giorni scorsi indiscrezioni sull’organizzazione da parte del governo di diverse visite di diplomatici stranieri, dopo quella, oggetto di molte polemiche, di alcuni membri del Parlamento europeo, invitati in India dal 28 ottobre al primo novembre 2018 dall’International Institute for Non-Aligned Studies (Iins) di Nuova Delhi. Il gruppo di 27 parlamentari è stato ricevuto nella capitale dal primo ministro indiano, Narendra Modi, il 28 ottobre. Ventitré dei 27 deputati hanno poi proseguito la visita a Srinagar, incontrando anche loro i vertici dell’amministrazione e della polizia; infine, hanno fatto un giro in barca sul lago Dal. Non è stato visitato alcuno dei luoghi in cui sono detenuti i numerosi politici e attivisti agli arresti da agosto. Non risultano interazioni con rappresentanti di organizzazioni della società civile, associazioni commerciali o dei principali partiti politici locali. Al termine, i parlamentari hanno tenuto una conferenza stampa, in cui hanno spiegato di voler raccogliere informazioni direttamente sul campo, senza interferire negli affari interni dell’India, e di sostenere Nuova Delhi nella lotta contro il terrorismo. (segue) (Inn)