India: diplomatici di quindici paesi in visita nel Kashmir (3)

- La visita, la prima da parte di parlamentari stranieri dopo gli ultimi sviluppi, ha suscitato polemiche da parte dei partiti locali – Partito democratico popolare (Pdp) e Conferenza nazionale (Nc) – e del Congresso nazionale indiano (Inc), ai cui dirigenti non è stato consentito l’accesso nella Valle del Kashmir, innanzitutto per la composizione del gruppo. La maggior parte di loro appartiene a partiti di destra o centro-destra, in alcuni casi di governo: Raggruppamento nazionale (Francia), Diritto e giustizia (Polonia), Brexit Party (Regno Unito), Lega (Italia), Alternativa per la Germania, Interesse fiammingo (Belgio), Vox (Spagna), Unione cristiana e democratica - Partito popolare cecoslovacco (Repubblica Ceca), Gente comune e personalità indipendente (Slovacchia) e Forza Italia. Di centro-sinistra, invece, solo un esponente dei Liberaldemocratici britannici e uno del Partito democratico italiano. (segue) (Inn)