India: diplomatici di quindici paesi in visita nel Kashmir (4)

- La portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic, ha precisato che la visita è stata a titolo privato. “È stata una visita privata, non ufficiale, né a nome del Parlamento europeo né a nome dell’Ue. La posizione europea sul Kashmir non è cambiata. Pensiamo che una soluzione politica bilaterale resti l'unico modo per risolvere questa disputa di lungo corso che causa instabilità e insicurezza nella regione”, ha dichiarato il 31 ottobre a Bruxelles rispondendo alle richieste di chiarimento. Pochi giorni dopo, il ministro degli Esteri della Finlandia, Pekka Haavisto, in India per incontrare l’omologo Subrahmanyam Jaishankar, ha espresso preoccupazione per la situazione nel Kashmir, esortando la comunità diplomatica indiana, così come gli osservatori internazionali delle Nazioni Unite, a visitare l’area. “Riteniamo che le condizioni non siano più sostenibili al momento. Siamo preoccupati sentendo le notizie che alcuni politici siano ancora in prigione o agli arresti domiciliari. Le libertà fondamentali e la libertà di espressione sono limitate”, ha detto il rappresentante della Finlandia, che fino a gennaio 2020 detiene la presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Unione europea. (Inn)