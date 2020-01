Egitto: governo prevede di costruire un “polo della medicina” di livello mondiale

- Il governo dell’Egitto intende costruire un polo della medicina di livello mondiale. Secondo il quotidiano egiziano “Shorouk”, un incontro al riguardo si è tenuto tra il primo ministro Mustafa Madbouli e Nabila Makram, ministro delle Migrazioni e membro dell'iniziativa Tawasul (“Comunicazione”). L’idea è quella di costruire una “città medica” che diventi un punto di riferimento non solo per i pazienti egiziani ma dell’intera regione. L’iniziativa Tawasul annovera 500 medici egiziani impiegati all’estero che sono stati coinvolti per portare la loro esperienza in patria nel costrizione di questo nuovo "polo". (Cae)