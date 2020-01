Infrastrutture: Ue-Italia, dalla Bei 68 milioni di euro a Ente autonomo Volturno

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso un prestito di 68 milioni di euro a Ente Autonomo Volturno (Eav), l'autorità di gestione ferroviaria della Regione Campania, per l'acquisto di 40 nuovi treni elettrici. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che la nuova flotta sarà dispiegata sulle sei linee della Circumvesuviana, la rete ferroviaria che serve Napoli e la provincia di Napoli, e contribuirà "in modo significativo" ad alleviare la congestione del traffico e ridurre l'inquinamento in tutta l'area. Questo progetto è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), il pilastro principale del piano di investimenti per l'Europa. "Questo prestito da 68 milioni di euro per l'acquisto di 40 nuovi treni per la rete della Circumvesuviana aiuterà a soddisfare le esigenze quotidiane della popolazione di Napoli e promuoverà la vita culturale e lo sviluppo economico dell'area. L'Unione europea sostiene le sue regioni e attraverso il piano di investimenti continua a offrire vantaggi tangibili ai suoi cittadini. Ora stiamo lavorando per intensificare ed espandere questo tipo di operazioni, che abilmente sposano i nostri obiettivi di sviluppo con l'azione per il clima", ha dichiarato il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. La Commissione europea ha spiegato che a dicembre 2019, il piano di investimenti aveva mobilitato 458,8 miliardi di euro di investimenti in tutta l'Ue, di cui 69,5 miliardi di euro in Italia, e sostenuto oltre un milione di start-up e piccole e medie imprese. (Beb)