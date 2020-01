Romania: stampa locale, dibattito sul sistema pensionistico è priorità nell'agenda pubblica

- Cinque milioni di pensionati su una popolazione attiva di soli nove milioni, il declino demografico costante, il deficit cronico di manodopera alimentato dall'esodo dei giovani e, non in ultimo, un bilancio del settore previdenziale sempre in negativo che richiede prestiti per essere equilibrato. Questi i principali elementi che rendono la Romania un paese vulnerabile nel medio e lungo termine, secondo quanto riportato in questi giorni dalla stampa di Bucarest. Dopo la fine dell'esperienza del governo socialdemocratico e l'insediamento di un esecutivo liberale nel 2019, il dibattito sul tema di una riforma approfondita del sistema pensionistico è diventato d'obbligo nell'agenda pubblica. Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale romeno, Violeta Alexandru, ha confermato alla radio pubblica che al momento vengono effettuate analisi e valutazioni di un progetto che prevede la possibilità che i lavoratori scelgano di continuare l'attività dopo l'età di 65 anni, necessaria attualmente per il pensionamento, fino ai 70 anni. "Questo tema sarà ampiamente analizzato", ha promesso il ministro Alexandru. (segue) (Rob)