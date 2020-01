Romania: stampa locale, dibattito sul sistema pensionistico è priorità nell'agenda pubblica (2)

- "Personalmente, sono convinta che un'idea del genere debba essere analizzata nella società, prendendo in considerazioni anche i segnali che i pensionati trasmettono; molti di loro sono consapevoli che una vita attiva, lavorativa, sia a loro vantaggio per aumentare la pensione e, allo stesso tempo, sentono il bisogno di lavorare ancora. Altri, invece, si propongono di andare in pensione ancora prima. Per questo è necessario un dibattito. Comunque, un'idea del genere non presuppone che le persone siano costrette a restare al lavoro, bensì darebbe la possibilità a chi desidera di optare per una proroga del periodo lavorativo", ha dichiarato Alexandru. (Rob)