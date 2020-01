Serbia: ministero Commercio valuta se imporre chiusura domenicale a esercizi commerciali

- Il ministero del Commercio della Serbia ha approvato oggi la formazione di un gruppo di lavoro che studierà le opportunità e le possibili conseguenze di una chiusura obbligatoria domenicale per le attività commerciali nel paese. Secondo una nota del dicastero, il gruppo di lavoro dovrà anche esaminare gli effetti che tale provvedimento ha avuto in una serie di paesi dell’Unione europea che lo hanno già adottato. Stando alle informazioni diffuse, verranno presi in considerazione diversi modelli alternativi con l'obiettivo di arrivare al più presto ad una decisione definitiva. Un eventuale provvedimento a favore dell'obbligo della chiusura domenicale, conclude il comunicato, deve essere approvato sulla base di elementi fondati per evitare conseguenze come quelle avute ad esempio in Croazia, dove la nuova legge è stata oggetto di contesa dinanzi alla Corte costituzionale. (Seb)